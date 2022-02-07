Польский защитник продлил контракт с «Сампдорией»

Защитник «Сампдории» Бартош Берешински продлил контракт с итальянским клубом. Футболист продлил свои отношения с генуэзцами до лета 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

? | OFFICIAL#Bereszynski rinnova: sar? blucerchiato fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 7, 2022

Прежний контракт игрока с итальянским клубом был действителен до лета 2023.

В текущем сезоне Бартош Берешиньски провел за «Сампдорию» 22 матча в серии А, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

Защитник также регулярно вызывается в состав сборной Польши.