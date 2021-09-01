Бывший полузащитник «Арсенала» Уилшир тренируется с клубом серии B
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир тренируется с клубом «Комо», который выступает во втором по силе дивизионе Италии — серии B.
Пресс-служба серии B сообщила в официальном Twitter о том, что 29-летний англичанин находится в расположении команды. Отмечается, что футболист не может быть зарегистрирован для участия в официальных матчах, поскольку является гражданином страны, которая не входит в состав Евросоюза.
Hi Jack ?— Lega B (@Lega_B) August 31, 2021
Jack Wilshere si sta allenando con il @Como_1907 di Jack Gattuso in queste ore.
Ma non potr? essere tesserato in #SerieBKT a causa del passaporto da extracomunitario. pic.twitter.com/1hiYM6FeDC
Предыдущим клубом Уилшира был «Борнмут». Футболист принадлежал команде с января по июль 2021 года, на его счету два гола и одна результативная передача в 17 матчах в составе «вишен».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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