«Шеффилд» арендовал вратаря «Ромы» Ольсена
«Рома» объявила о переходе голкипера Робина Ольсена в «Шеффилд» на правах аренды. Соглашение футболиста рассчитано до июня 2022 года.
В составе «Ромы» футболист играет с 2018 года, куда перешел из «Копенгагена» за девять миллионов евро. В прошлом сезоне он играл в аренде за «Эвертон» и участвовал в семи матчах АПЛ. Текущее соглашение Ольсена с «Ромой» рассчитано до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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