Бывший нападающий «Локомотива» близок к переходу в «Интер»

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо близок к переходу в «Интер». Сделка по аренде 33-летнего форварда находится в завершающей стадии, сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 10 матчах во всех соревнованиях, забил один мяч и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что Кайседо выступал за московский «Локомотив» в период с 2011 по 2014 год.