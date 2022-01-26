«Интер» договорился об аренде Гозенса с опцией выкупа

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс продолжит карьеру в «Интере». Миланский клуб возьмет игрока в аренду до конца сезона с опцией выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Общая сумма сделки с учетом бонусов может составить 25 миллионов евро.

В этом сезоне Гозенс сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

В настоящий момент «Интер» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице серии А, имея на счету 53 очка.