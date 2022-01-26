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Сегодня, 17:46

«Интер» договорился об аренде Гозенса с опцией выкупа

«Интер» договорился об аренде защитника «Аталанты»
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс продолжит карьеру в «Интере». Миланский клуб возьмет игрока в аренду до конца сезона с опцией выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Общая сумма сделки с учетом бонусов может составить 25 миллионов евро.

В этом сезоне Гозенс сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

В настоящий момент «Интер» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице серии А, имея на счету 53 очка.

Робин Гозенс
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
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Лацио – Эмполи
 3 : 3
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
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Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
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 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
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Лацио

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Лацио

 6
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Лацио

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И К Ж
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Болонья

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Лацио

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