Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Интером»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч 6-го тура серии А против «Интера», сообщает пресс-служба команды.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 4 игры и не отметился результативными действиями. Прошлую встречу команды в серии А россиянин провел на скамейке запасных.
Матч «Интер» — «Аталанта» состоится 25 сентября, в субботу. Начало — в 19.00 (мск).
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