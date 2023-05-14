Бывшего тренера «Спартака» удалили в матче серии В

В предпоследнем, 37-м туре регулярного сезона серии В «Венеция» победила дома «Перуджу» со счетом 3:2 и забралась на 7-е место в турнирной таблице. Россиянин Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте, а через шесть минут после этого экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли был удален за препирательства с арбитром со скамейки запасных «Венеции», которая выиграла пятый матч в последних семи турах.

Итальянские спортивные СМИ так оценили работу Ваноли в матче против «Перуджи»: La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему 7.0. а Corriere dello Sport — 6.0. Первые два издания поставили нашему Черышеву 6.0, а третье оставило российского игрока без оценки.

За тур до окончания регулярного сезона «Венеция» имеет в активе 49 очков и находится в зоне плей-офф, хотя на момент прихода Ваноли команда рисковала покинуть серию В. В последнем туре клубу экс-наставника «Спартака» предстоит сыграть в гостях с «Пармой», которая уже забронировала место в восьмерке лучших, а значит, добыла путевку в плей-офф, где сыграют команды, занявшие места с третьего по восьмое.

Перед последним туром серии В сложилась следующая ситуация: «Фрозиноне» и «Дженоа» напрямую вышли в серию А. «Бари», «Зюдтироль», «Кальяри» и «Парма» заработали право сыграть в серий плей-офф. На два оставшихся вакантных места претендуют «Венеция», «Палермо», «Пиза» и «Асколи». В случае победы над «Пармой» «Венеция» займет седьмое место вне зависимости от других результатов 38-го тура.