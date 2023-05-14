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Сегодня, 16:19

Бывшего тренера «Спартака» удалили в матче серии В

Георгий Кудинов
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В предпоследнем, 37-м туре регулярного сезона серии В «Венеция» победила дома «Перуджу» со счетом 3:2 и забралась на 7-е место в турнирной таблице. Россиянин Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте, а через шесть минут после этого экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли был удален за препирательства с арбитром со скамейки запасных «Венеции», которая выиграла пятый матч в последних семи турах.

Итальянские спортивные СМИ так оценили работу Ваноли в матче против «Перуджи»: La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему 7.0. а Corriere dello Sport — 6.0. Первые два издания поставили нашему Черышеву 6.0, а третье оставило российского игрока без оценки.

За тур до окончания регулярного сезона «Венеция» имеет в активе 49 очков и находится в зоне плей-офф, хотя на момент прихода Ваноли команда рисковала покинуть серию В. В последнем туре клубу экс-наставника «Спартака» предстоит сыграть в гостях с «Пармой», которая уже забронировала место в восьмерке лучших, а значит, добыла путевку в плей-офф, где сыграют команды, занявшие места с третьего по восьмое.

Перед последним туром серии В сложилась следующая ситуация: «Фрозиноне» и «Дженоа» напрямую вышли в серию А. «Бари», «Зюдтироль», «Кальяри» и «Парма» заработали право сыграть в серий плей-офф. На два оставшихся вакантных места претендуют «Венеция», «Палермо», «Пиза» и «Асколи». В случае победы над «Пармой» «Венеция» займет седьмое место вне зависимости от других результатов 38-го тура.

Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
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 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
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 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
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 Верона 35 7 9 19 28-52 30
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