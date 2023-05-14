Бывшего тренера «Спартака» удалили в матче серии В
В предпоследнем, 37-м туре регулярного сезона серии В «Венеция» победила дома «Перуджу» со счетом 3:2 и забралась на 7-е место в турнирной таблице. Россиянин Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте, а через шесть минут после этого экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли был удален за препирательства с арбитром со скамейки запасных «Венеции», которая выиграла пятый матч в последних семи турах.
Итальянские спортивные СМИ так оценили работу Ваноли в матче против «Перуджи»: La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему 7.0. а Corriere dello Sport — 6.0. Первые два издания поставили нашему Черышеву 6.0, а третье оставило российского игрока без оценки.
За тур до окончания регулярного сезона «Венеция» имеет в активе 49 очков и находится в зоне плей-офф, хотя на момент прихода Ваноли команда рисковала покинуть серию В. В последнем туре клубу экс-наставника «Спартака» предстоит сыграть в гостях с «Пармой», которая уже забронировала место в восьмерке лучших, а значит, добыла путевку в плей-офф, где сыграют команды, занявшие места с третьего по восьмое.
Перед последним туром серии В сложилась следующая ситуация: «Фрозиноне» и «Дженоа» напрямую вышли в серию А. «Бари», «Зюдтироль», «Кальяри» и «Парма» заработали право сыграть в серий плей-офф. На два оставшихся вакантных места претендуют «Венеция», «Палермо», «Пиза» и «Асколи». В случае победы над «Пармой» «Венеция» займет седьмое место вне зависимости от других результатов 38-го тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Интер
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|
4
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
5
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|
6
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|
9
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|
10
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
11
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|
12
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
13
|Сассуоло
|35
|12
|8
|15
|43-54
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|
18
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|2 : 2
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|1 : 0
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|2 : 0
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|4 : 2
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|0 : 1
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|26
|1
|0