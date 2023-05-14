«Торино» без Миранчука обыграл «Верону» благодаря голу Влашича

«Торино» на выезде обыграло «Верону» в матче 35-го тура серии А — 1:0.

Победный гол забил Никола Влашич на 29-й минуте матча.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропускал встречу из-за перелома пальца.

«Торино» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 30 баллов и 17-я строчка.