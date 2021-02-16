Финал Кубка Италии с участием «Аталанты» Миранчука могут перенести из Милана в Рим

Финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» может пройти на «Стадио Олимпико» в Риме, а не на «Сан-Сиро» в Милане, сообщает Football Italia.

Финальный матч ежегодно проходит на олимпийском стадионе в Риме, но в этом году УЕФА попросила перенести игру в другое место из-за подготовки арены к Евро-2020.

По информации источника, матч можно будет провести в столице, и пройдет он, скорее всего, без зрителей. Итальянская федерация футбола должна согласовать это решение с УЕФА.

Матч «Ювентус» —"Аталанта" должен пройти 19 мая. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забивал в 1/8 финала Кубка в ворота «Кальяри» (4:1) и в 1/4 финала в ворота «Лацио» (3:2).