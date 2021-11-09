Булыкин о Миранчуке: «Если он хочет остаться в европейских чемпионатах, то лучше не возвращаться в Россию»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексею необходимо все взвесить. Иногда необходимо сделать шаг назад для того, чтобы затем сделать два вперед. Ему нужно почувствовать уверенность, играть чаще, поэтому ясно, что скорее всего ему стоит уйти в другой клуб в аренду. Любому футболисту нужно игровое время, нельзя сидеть сложа руки.

Возвращение в «Локомотив»? Это не поможет ему в адаптации в Европе. Если он хочет остаться и играть в европейских чемпионатах, то лучше не возвращаться в Россию. Если же он захочет вернуться, то еще обязательно успеет это сделать.

Я думаю, что он еще не доказал ни себе ни остальным, что хочет играть в Европе на высоком уровне. Смена чемпионата для Миранчука будет более тяжелым испытанием, поэтому стоит рассмотреть вариант с арендой в какой-либо итальянский клуб», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

8 ноября появилась информация, что Миранчук с большей долей вероятности покинет «Аталанту». В его услугах заинтересованы «Торино» и «Сассуоло». Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за команду 8 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.