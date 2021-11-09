Фанаты «Милана» обратились к Чалханоглу, напомнив игроку об измене его жены

Фанаты «Милана» выступили с обращением к полузащитнику «Интер» Хакану Чалханоглу, сообщает MilanLive.

«Быть смелым — это жить с женой, которая тебе изменила, а не бить пенальти в ворота своей бывшей команды на 10-й минуте игры. Дерьмовый человек», — написано на баннере, посвященном 27-летнему турку.

7 ноября Чалханоглу реализовал пенальти в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1), а затем начал праздновать гол, чем привел в ярость фанатов.

Напомним, что во время летнего трансферного окна полузащитник покинул стан «россонери» и на правах свободного агента перешел в «Интер».