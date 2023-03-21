Буффон: «Игра за «ПСЖ» была лучшим опытом в моей карьере»

Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон, игравший ранее в «Ювентусе» и «ПСЖ», признался, что уход из парижского клуба был его самой большой ошибкой.

«Игра за «ПСЖ» была лучшим опытом в моей карьере. Я играл в мегакоманде: технически мы были гораздо сильнее, чем все остальные. Мы вылетели из Лиги чемпионов. Уход из «ПСЖ» был моей самой большой ошибкой в жизни. Я отказался от 10 миллионов евро», — цитирует Буффона Николо Скира.

45-летний Буффон выступал за «ПСЖ в сезоне-2018/19. Всего за парижан он провел 25 матчей и помог команде выиграть чемпионат и Суперкубок Франции.