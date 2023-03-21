Тарханов назвал причины развития Кварацхелии в «Наполи»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов перечислил ключевые факторы прогресса грузинского вингера итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Меня совершенно не удивляет то, как Кварацхелия выглядит в «Наполи». Он изначально был хорош. Просто в Италии Лучано Спалетти, видимо, задал ему правильное направление развития. Во-вторых, многое зависит от партнеров. И естественно, Хвича стал выделяться. Он и в «Рубине» обращал на себя внимание. Но здесь Хвича много брал на себя, и уровень команды был другой», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

22-летний грузинский полузащитник выступает за неаполитанцев с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.