23:56 4 июля | Футбол — Италия

Буффон отказался от капитанской повязки в "Ювентусе"

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Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.

Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини – капитанскую повязку, но я здесь не для того, чтобы что-то забирать у кого-то, – приводит Goal слова Буффона. – Я буду горд иметь такого капитана, как Джорджио, он мне как брат. Я подумал о 77-м номере, который был у меня в "Парме". После того сезона я уехал в "Юве".

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В"ПСЖ" он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

Буффон вернулся в "Ювентус"

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