Буффон отказался от капитанской повязки в "Ювентусе"

Джанлуиджи Буффон, который ранее стал игроком "Ювентуса", рассказал, что отказался от капитанской повязки. Напомним, что голкипер подписал однолетний контракт, который действует до 30 июня 2020 года.

– Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини – капитанскую повязку, но я здесь не для того, чтобы что-то забирать у кого-то, – приводит Goal слова Буффона. – Я буду горд иметь такого капитана, как Джорджио, он мне как брат. Я подумал о 77-м номере, который был у меня в "Парме". После того сезона я уехал в "Юве".

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В"ПСЖ" он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

Буффон вернулся в "Ювентус"