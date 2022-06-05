Дибала проведет новые переговоры с «Интером» на следующей неделе

Нападающий Пауло Дибала проведет новые переговоры с «Интером» на следующей неделе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Поступала информация, что клуб предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. Форвард уже объявил, что покинет клуб.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.