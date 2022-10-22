«Венеция» Черышева и «Брешия» сыграли вничью
«Венеция» и «Брешия» сыграли вничью в матче 10-го тура серии B. Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и провел на поле все 90 минут.
Его команда с 9 очками после 10 игр занимает 16-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
Серия B
10-й тур
«Брешия» — «Венеция» — 1:1 (1:0)
Голы: Ндой, 31 (1:0). Чрнигой, 87 (1:1)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
3
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
|Рома
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|
5
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
6
|Удинезе
|10
|6
|3
|1
|19-10
|21
|
7
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
8
|Интер
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
10
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
11
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
|12-16
|10
|
13
|Фиорентина
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
14
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
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38 тур
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|- : -
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|- : -
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|- : -
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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