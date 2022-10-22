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«Венеция» Черышева и «Брешия» сыграли вничью

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«Венеция» и «Брешия» сыграли вничью в матче 10-го тура серии B. Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и провел на поле все 90 минут.

Его команда с 9 очками после 10 игр занимает 16-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

Серия B

10-й тур

«Брешия» — «Венеция» — 1:1 (1:0)

Голы: Ндой, 31 (1:0). Чрнигой, 87 (1:1)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriab/2022-2023/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Денис Черышев
ФК Венеция
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
8
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
11
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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