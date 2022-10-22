«Венеция» Черышева и «Брешия» сыграли вничью

«Венеция» и «Брешия» сыграли вничью в матче 10-го тура серии B. Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и провел на поле все 90 минут.

Его команда с 9 очками после 10 игр занимает 16-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

Серия B

10-й тур

«Брешия» — «Венеция» — 1:1 (1:0)

Голы: Ндой, 31 (1:0). Чрнигой, 87 (1:1)