Билялетдинов: «Можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Кварацхелией»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об интересе к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Хвичей. Он уже не юный, но достаточно молодой. Если поймут, что им нужен, то и трансфер будет. Какие препятствия могут быть, чтоб он перешел? Вопрос состоит только в финансовом вопросе.

У меня были сомнения, что он заиграет в «Наполи», потому что лига тяжелая. Ему очень помогает команда. Многие их игроки на подъеме, соперник не знает с какой точки им придет удар. Помимо него есть и другие футболисты, которые могут организовать момент. Важно удержать результативность», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. На счету 21-летнего грузина 7 голов и 8 результативных передач в 14 матчах за итальянский клуб.