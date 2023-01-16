«Брешиа» вернула главного тренера, которого уволила в декабре. Его сменщик отработал только два матча

Пеп Клотет вернулся на пост главного тренера «Брешии», сообщает сайт команды итальянской серии B.

45-летний специалист был уволен со своего поста в декабре 2022 года. Его место занял Альфредо Альетти, при котором команда успела провести только два официальных матча.

«После целого дня совещаний и размышлений, за которыми последовали обсуждения технического характера, а также ввиду временной недоступности спортивного директора по состоянию здоровья, «Брешиа» решила вновь доверить руководство первой командой Пепу Клотету. Мы благодарим Альфредо Альетти и всех его сотрудников за их работу и желаем им удачи в продолжении карьеры.

Также восстановлен Даниэле Гастальделло в роли помощника тренера и Сальваторе Шуто в роли спортивного директора», — говорится в заявление команде.

На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав в 20 матчах 25 очков.