Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

16 января, 23:40

«Брешиа» вернула главного тренера, которого уволила в декабре. Его сменщик отработал только два матча

«Брешиа» вернула главного тренера, которого уволила в декабре
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пеп Клотет вернулся на пост главного тренера «Брешии», сообщает сайт команды итальянской серии B.

45-летний специалист был уволен со своего поста в декабре 2022 года. Его место занял Альфредо Альетти, при котором команда успела провести только два официальных матча.

«После целого дня совещаний и размышлений, за которыми последовали обсуждения технического характера, а также ввиду временной недоступности спортивного директора по состоянию здоровья, «Брешиа» решила вновь доверить руководство первой командой Пепу Клотету. Мы благодарим Альфредо Альетти и всех его сотрудников за их работу и желаем им удачи в продолжении карьеры.

Также восстановлен Даниэле Гастальделло в роли помощника тренера и Сальваторе Шуто в роли спортивного директора», — говорится в заявление команде.

На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав в 20 матчах 25 очков.

ФК Брешиа
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Глава МИД Австрии отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам
Читатели Le Figaro раскритиковали Столтенберга за новые поставки оружия Украине
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент защитника «Интера» Дюмфриса улетел на переговоры с клубами АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 8 : 2
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 2 : 0
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости