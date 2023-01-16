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Сегодня, 23:05

Агент защитника «Интера» Дюмфриса улетел на переговоры с клубами АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент защитника «Интера» Дензела Дюмфриса улетел в Англию, где проведет переговоры с несколькими клубами АПЛ, пишет журналист Николо Скира.

В числе претендентов на 26-летнего игрока сборной Нидерландов называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Миланский клуб готов отпустить игрока за сумму в размере 35-40 миллионов евро.

При этом отмечается, что «красные дьяволы» ведут более продвинутые переговоры. Однако «Интер» пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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 Интер 18 12 1 5 38-24 37
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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 Рома 18 10 4 4 23-16 34
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 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
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 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
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 Торино 18 6 5 7 18-20 23
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 Монца 18 6 3 9 22-27 21
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 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
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 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
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 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
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 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
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Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
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