«Эмполи» победил «Сампдорию». Гол генуэзцев на 7-й добавленной минуте ко второму тайму минуте отменил ВАР

«Эмполи» с минимальным счетом победил «Сампдорию» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором победного мяча стал в начале второго тайма защитник Тайронн Эбуэхи.

«Сампдория» забила гол на 7-й добавленной минуте ко второму тайму, но после долгого просмотра ВАР взятие ворот было отменено.

«Эмполи» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Сампдория» остается в зоне вылета: 9 очков и 19-е место.