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Сегодня, 00:48

«Эмполи» победил «Сампдорию». Гол генуэзцев на 7-й добавленной минуте ко второму тайму минуте отменил ВАР

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эмполи» с минимальным счетом победил «Сампдорию» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором победного мяча стал в начале второго тайма защитник Тайронн Эбуэхи.

«Сампдория» забила гол на 7-й добавленной минуте ко второму тайму, но после долгого просмотра ВАР взятие ворот было отменено.

«Эмполи» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Сампдория» остается в зоне вылета: 9 очков и 19-е место.

Италия. Серия А. 18-й тур
16 янв, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:0
Сампдория

ФК Сампдория
ФК Эмполи
2
0
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