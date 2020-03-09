«Брешиа» согласна продать Тонали за 55 миллионов евро

«Брешиа» готова расстаться с полузащитником Сандро Тонали, если получит предложение в размере 55 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

По информации источника, президент клуба, Массимо Челлино, ранее требовавший за игрока 60 миллионов евро, согласился снизить свои требования. Сообщается, что на Тонали претендуют «Ювентус» и «Интер».

19-летний Тонали провел за «Брешиа» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Также, в текущем сезоне футболист дебютировал за сборную Италии (15 октября 2019 года против Лихтенштейна). Всего за основную сборную у Тонали 3 матча, в которых тот не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.