Бремер отказался от перехода в АПЛ ради игры за «Ювентус»
Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, что у него были варианты для продолжения карьеры в АПЛ.
«Это правда, что меня хотели подписать клубы из АПЛ, но они могут и подождать. Я хочу остаться в «Ювентусе», — цитирует Бремера журналист Фабрицио Романо.
Игроком активно интересовались «Тоттенхэм» и «Атлетико».
Бремер выступает за «Ювентус» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 43 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.
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|Наполи
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2
|Лацио
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|0-0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
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|0-0
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Монца
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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