Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:05

Бремер отказался от перехода в АПЛ ради игры за «Ювентус»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, что у него были варианты для продолжения карьеры в АПЛ.

«Это правда, что меня хотели подписать клубы из АПЛ, но они могут и подождать. Я хочу остаться в «Ювентусе», — цитирует Бремера журналист Фабрицио Романо.

Игроком активно интересовались «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Бремер выступает за «Ювентус» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.

ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент уверен, что Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости