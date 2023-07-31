Бремер отказался от перехода в АПЛ ради игры за «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, что у него были варианты для продолжения карьеры в АПЛ.

«Это правда, что меня хотели подписать клубы из АПЛ, но они могут и подождать. Я хочу остаться в «Ювентусе», — цитирует Бремера журналист Фабрицио Романо.

Игроком активно интересовались «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Бремер выступает за «Ювентус» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.