«Ньюкасл» предложил «Наполи» 95 миллионов евро за Кварацхелию

«Ньюкасл» хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает Tuttomercatoweb, английский клуб уже предложил за 22-летнего игрока 95 миллионов евро и теперь ждет ответа от «Наполи». Однако есть сомнения, что президент итальянской команды Аурелио Де Лаурентис примет его, особенно учитывая тот факт, что «Наполи» сейчас работает над новым долгосрочным контрактом для грузинского футболиста.

Ранее Кварацхелия стал самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР.

Вингер выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Всего он сыграл на неаполитанскую команду 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.