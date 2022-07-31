Кьеллини прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Реала»
Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о слухах об интересе к нему со стороны «Реала».
«В прошлом году были слухи об интересе «Реала» ко мне? Нет. Дело в том, что в последние годы я никогда не думал о переходе в другую европейскую команду, так как я был слишком привязан к «Ювентусу».
В 2010 году я был близок к переходу в «Реал». Не знаю, что там произошло, я был молод. Клубы не пришли к соглашению», — передает слова Кьеллини Marca.
В настоящий момент Джорджо Кьеллини играет за «Лос-Анджелес» в МЛС.
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|0
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15
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16
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|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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