Кьеллини прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Реала»

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о слухах об интересе к нему со стороны «Реала».

«В прошлом году были слухи об интересе «Реала» ко мне? Нет. Дело в том, что в последние годы я никогда не думал о переходе в другую европейскую команду, так как я был слишком привязан к «Ювентусу».

В 2010 году я был близок к переходу в «Реал». Не знаю, что там произошло, я был молод. Клубы не пришли к соглашению», — передает слова Кьеллини Marca.

В настоящий момент Джорджо Кьеллини играет за «Лос-Анджелес» в МЛС.