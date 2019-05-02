Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признался, что ему нравится жить в Турине, потому что болельщики относятся с уважением к футболистам и не толпятся вокруг игроков на улице, сообщает Football Italia.

В прошлом сезоне Бонуччи выступал за "Милан".

– Мне нравится жить здесь. Турин – райский город в человеческом плане. Местные фанаты не из тех, кто будут толпиться вокруг футболистов или останавливать на каждом шагу. Я часто выхожу гулять с женой и детьми, а иногда и с Роналду – все довольно тихо, – приводит слова Бонуччи Football Italia.

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