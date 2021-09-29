Бонуччи рассказал, как Роналду повлиял на футболистов «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о бывшем нападающем команды Криштиану Роналду.

«Были мысли, что один футболист, тем более лучший в мире, может гарантировать «Ювентусу» победу. Криштиану оказал на нас огромное влияние. Даже просто тренироваться с ним — уже что-то экстраординарное, но игроки подсознательно начали думать, что одно его присутствие обеспечит победы.

Где-то мы стали сбавлять в работе, в покорности, в готовности жертвовать собой, в стремлении быть рядом с партнером каждый день. На это можно было обратить внимание в последние годы.

В прошлом сезоне мы заняли четвертое место и выиграли Кубок Италии, потому что вновь стали командой. Мы были заряжены настолько, что, брось в нашу раздевалку деревяшку перед одной из игр, она бы загорелась.

До этого нам не хватало подобного. Возможно, мы стали воспринимать как должное, что, если отдать мяч Роналду, он принесет нам победу.

Однако Криштиану нужна команда ровно столько же, сколько мы нуждаемся в нем. Нужна взаимовыручка, потому что именно команда возвышает игрока, пусть он и лучший на планете", — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на The Athletic.

Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В августе 2021 года стало известно, что 36-летний португалец перешел в «Манчестер Юнайтед».