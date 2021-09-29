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«Рома» договорилась о продлении контракта с Пеллегрини

16:27
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Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время подпишет новое соглашение с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Новое соглашение с 25-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2026 года. За сезон футболист будет зарабатывать около четырех миллионов евро. Также из контракта будет убран пункт о сумме отступных в размере 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел восемь поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

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Иван Шитик все материалы автора

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