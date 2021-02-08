Бонуччи пропустит матч с «Интером», Дибала будет в запасе

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Интера», сообщает La Gazzetta dello Sport 8 февраля. Футболист травмировался в матче серии А с «Ромой» (2:0) и был заменен.

По данным источника, у защитника проблемы с правым бедром. Тренерский штаб решил поберечь его, учитывая плотный график. Вернулся к тренировкам Пауло Дибала. Форвард не выйдет в стартовом составе, но, вероятно, будет в запасе.

Матч «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля. Начало в 22.45 по московскому времени. В первой игре «Юве» победил 2:1.