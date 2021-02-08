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Буффона не накажут за богохульство в матче с «Интером»

18:24
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон избежал дисквалификации, сообщает La Gazzetta dello Sport 8 февраля. Его подозревали в том, что он произнес богохульную фразу в полуфинале Кубка Италии против «Интера» (2:1).

Как указано в сообщении, спортивный судья счел, что аудиозапись недостаточно четкая, чтобы судить о том, что именно произнес вратарь. В связи с этим его не стали наказывать. При этом ему все еще грозит дисквалификация по аналогичному обвинению — его заподозрили в богохульстве в матче серии А с «Пармой» 19 декабря прошлого года. Если вину вратаря докажут, ему грозит дисквалификация на один матч и денежный штраф.

В текущем сезоне 43-летний вратарь провел восемь матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

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