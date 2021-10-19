Бонуччи: «Ювентус» должен обрести дух, который был до прихода Роналду»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением об уходе нападающего Криштиану Роналду из команды.

«Криштиану сделал выбор, который мы все уважаем. В прошлом сезоне команда играла за него. Но теперь «Ювентус» должен обрести дух, который был до прихода Роналду. Нужно вновь почувствовать вкус игры», – приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Amazon Prime Italy.

Роналду играл за «Ювентус» с 2018-го по 2021 год. В составе туринской команды нападающий стал двухкратным чемпионом Италии, двухкратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка.

В августе 36-летний португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.