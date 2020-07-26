«Болонья» вырвала победу у «Лечче» в компенсированное время матча

«Болонья» дома одержала победу над «Лечче» (3:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе гостей отличились полузащитник Марко Манкосу и форвард Филиппо Фалько. У хозяев забили форвард Родриго Паласио, хавбек Роберто Сориано, а в компенсированное время игры нападающий Муса Барроу принес победу своей команде.

«Болонья» с 46 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» — 18-я строчка и 32 балла.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Болонья» — «Лечче» — 3:2 (2:1)

Голы: Паласио, 2 (1:0). Сориано, 5 (2:0). Манкосу, 45+2 (2:1). Фалько, 66 (2:2). Барроу, 90+3 (3:2).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс (Поли, 56), Денсвил, Медель, Сориано (Сантандер, 79), Сванберг (Крейчи, 56), Паласио (Сансоне, 69), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 57).

«Лечче»: Габриэл, Донати (Рисполи, 59), Лучони, Делль`Орко, Пас (Меккарьелло, 78), Манкосу, Тахцидис (Петриччоне, 59), Сапонара (Маер, 60), Барак, Фалько, Лападула.

Предупреждения: Паласио, 43. Рисполи, 90+7.

Судья: Кальварезе.

26 июля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».