«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок
21:23
Пресс-служба «Болоньи» сделала заявление в связи с возобновлением тренировок после получения разрешения на проведение занятий от главы региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини.
Команда Синиши Михайловича начнет тренироваться со вторника, 5 мая. Игроки будут соблюдать правила социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса.
Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.
По последним данным Worldometers на 2 мая, в Италии всего выявлено 209 238 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 28 710 человек, выздоровело — 79 914.
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