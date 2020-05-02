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«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок

21:23
Игроки «Болоньи». Фото AFP
Игроки «Болоньи». Фото AFP
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Пресс-служба «Болоньи» сделала заявление в связи с возобновлением тренировок после получения разрешения на проведение занятий от главы региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини.

Команда Синиши Михайловича начнет тренироваться со вторника, 5 мая. Игроки будут соблюдать правила социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.

По последним данным Worldometers на 2 мая, в Италии всего выявлено 209 238 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 28 710 человек, выздоровело — 79 914.

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