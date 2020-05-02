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«Сассуоло» стал первым клубом серии А, кто объявил о возобновлении тренировок

19:10
«Сассуоло» приступит к тренировкам в понедельник. Фото Reuters
«Сассуоло» приступит к тренировкам в понедельник. Фото Reuters
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Пресс-служба «Сассуоло» сообщает, что игроки смогут тренироваться на домашнем стадионе «Мапеи» в соответствии с правилами социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса.

Доступ к закрытым помещениям будет запрещен: раздевалки, спортивные залы, офисы.

Тренировки будут проходить по утрам с понедельника по пятницу, с использованием трех полей, по 6 игроков в час (по одному футболисту на каждую половину поля).

По последним данным Worldometers на 2 мая, в Италии всего выявлено 209 238 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 28 710 человек, выздоровело — 79 914.

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