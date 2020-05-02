«Сассуоло» стал первым клубом серии А, кто объявил о возобновлении тренировок
Пресс-служба «Сассуоло» сообщает, что игроки смогут тренироваться на домашнем стадионе «Мапеи» в соответствии с правилами социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса.
Доступ к закрытым помещениям будет запрещен: раздевалки, спортивные залы, офисы.
Тренировки будут проходить по утрам с понедельника по пятницу, с использованием трех полей, по 6 игроков в час (по одному футболисту на каждую половину поля).
По последним данным Worldometers на 2 мая, в Италии всего выявлено 209 238 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 28 710 человек, выздоровело — 79 914.
Dal 4 Maggio sessioni individuali facoltative al #MapeiFootballCenter ?— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) May 2, 2020
Il comunicato ufficiale ? su https://t.co/RfgEbIGwM8#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/ZfQA7x6OQV