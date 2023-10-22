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«Рома» в большинстве обыграла «Монцу» в серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» победила «Монцу» — 1:0.
Фото AFP

«Рома» в большинстве победила «Монцу» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла в Риме.

Гости с 41-й минуты играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Данило Д`Амброзио.

Единственный гол в матче забил полузащитник Стефан Эль-Шаарави на 90-й минуте.

«Рома» набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А. «Монца» находится на 11-й строчке (12 очков).

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 13:30. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Монца
Источник: Таблица серии А
Стефан Эль-Шаарави
ФК Монца
ФК Рома
1
0
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