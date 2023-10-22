«Рома» в большинстве обыграла «Монцу» в серии А

«Рома» в большинстве победила «Монцу» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла в Риме.

Гости с 41-й минуты играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Данило Д`Амброзио.

Единственный гол в матче забил полузащитник Стефан Эль-Шаарави на 90-й минуте.

«Рома» набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А. «Монца» находится на 11-й строчке (12 очков).