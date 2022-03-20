20 марта «Аталанта» сыграет на выезде с «Болоньей»

В воскресенье, 20 марта, «Болонья» сыграет с «Аталантой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет в Болонье на стадионе «Ренато Даль-Ара» и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Болонья» — «Аталанта».

Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, начиная с 22.40.

«Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А с 48 очками, а «Болонья» располагается на 12-й строчке с 33 очками.

В последнем матче 17 марта «Аталанта» обыграла «Байер» в Лиге Европы (1:0), а «Болонья уступила «Фиорентине» (0:1) 13 марта.