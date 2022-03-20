«Рома» и «Лацио» сыграют 20 марта в серии А

В воскресенье, 20 марта, «Рома» сыграет с «Лацио» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Лацио».

Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало — в 19.55.

«Рома» в последней встрече 17 марта сыграла вничью с «Витессом» (1:1) в Лиге конференций, а «Лацио» 14 марта победил «Венецию» (1:0) в серии А.

«Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 48 очков, а «Лацио» идет на 5-й строчке (49 очков).