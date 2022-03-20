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Сегодня, 19:00

«Рома» — «Лацио»: смотреть прямую трансляцию матча серии А

«Рома» и «Лацио» сыграют 20 марта в серии А
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Футболисты «Лацио».
Фото Global Look Press

В воскресенье, 20 марта, «Рома» сыграет с «Лацио» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Лацио».

Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало — в 19.55.

«Рома» в последней встрече 17 марта сыграла вничью с «Витессом» (1:1) в Лиге конференций, а «Лацио» 14 марта победил «Венецию» (1:0) в серии А.

«Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 48 очков, а «Лацио» идет на 5-й строчке (49 очков).

Италия. Серия А. 30-й тур
20 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
Лацио

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК Лацио
ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Рома» — «Лацио», «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 0 : 2
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
20.03 20:00
Рома – Лацио
 - : -
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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