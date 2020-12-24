«Аталанта» упустила победу над «Болоньей», Миранчук отыграл второй тайм

«Болонья» и «Аталанта» сыграли вничью (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Такэхиро Томиясу и Неуэн Пас. У гостей дубль оформил Луис Муриэль. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе, но вышел на поле после перерыва и полностью отыграл второй тайм.

«Аталанта» набрала 22 очка и занимает седьмое место. У «Болоньи» 15 очков и 13-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Болонья» — «Аталанта» — 2:2 (0:2)

Голы: Муриэль, 22 — с пенальти (0:1). Муриэль, 23 (0:2). Томиясу, 73 (1:2). Пас, 82 (2:2).

«Болонья»: Да Коста, Томиясу, Медель, Дейкс (Пас, 78), Виньято, Балдурссон (Сванберг, 65), Сориано, Барроу (Орсолини, 65), Схаутен (Домингес, 76), Данилу Ларанжейра, Паласио.

«Аталанта»: Голлини, Ромеро, Толой (Паломино, 36), Джимсити, Хатебур, Пессина, де Рон, Иличич (Миранчук, 46), Фройлер (Малиновский, 84), Гозенс (Мохика, 85), Муриэль (Сапата, 65).

Предупреждения: Гозенс, 18. Джимсити, 60. Паласио, 84. Да Коста, 86.

Судья: Киффи.

23 декабря. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».