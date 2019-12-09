Болельщика «Милана» ранили в Болонье. Фанаты спорили за футболку игрока
02:55
Между двумя болельщиками «Милана» разгорелся спор после матча 15-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (3:2). Они поймали футболку одного из игроков победившей команды, один нанес рану другому во время того, как покидали стадион, сообщает ETV.
Пострадавший был ранен ножом в живот и доставлен в одну из больниц Болоньи. Он находится в тяжелом состоянии, но его здоровью ничего не угрожает.
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