Главный тренер Якини попрощался с игроками «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини после заключительного матча текущего сезона серии А покинет команду.

«Время в «Фиорентине» было незабываемым. Эти два сезона в период коронавируса были уникальными. Я счастлив, что удостоился этому. «Фиорентина» навсегда останется в моем сердце. Осознание того, что я все отдал для «Фиорентины», позволяет мне быть спокойным во время прощания», — цитирует Якини пресс-служба «Фиорентины».

После 37 туров серии А «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице. Сообщалось, что итальянский клуб может возглавить экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.