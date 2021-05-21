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Главный тренер Якини попрощался с игроками «Фиорентины»

16:33
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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини после заключительного матча текущего сезона серии А покинет команду.

«Время в «Фиорентине» было незабываемым. Эти два сезона в период коронавируса были уникальными. Я счастлив, что удостоился этому. «Фиорентина» навсегда останется в моем сердце. Осознание того, что я все отдал для «Фиорентины», позволяет мне быть спокойным во время прощания», — цитирует Якини пресс-служба «Фиорентины».

После 37 туров серии А «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице. Сообщалось, что итальянский клуб может возглавить экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Дополнительная информация:

https://www.acffiorentina.com/it/news/tutte/prima-squadra-maschile/2021-05-21/un-saluto-viola

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