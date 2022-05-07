Аллегри был уверен, что Кришито реализует пенальти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии признался, что был уверен, что защитник соперника Доменико Кришито реализует пенальти в концовке. Экс-игрок «Зенита» принес победу генуэзцам, реализовав пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Футбол может давать вам возможности, которые появляются снова и снова. Я чувствовал, что сегодня Кришито забьет, потому что на 95-й минуте вновь и тоже в конце, он вряд ли ошибется во второй раз. Это спорт, если вы не рискуете, вас могут наказать, так что Дженоа заслужила это», — цитирует Football Italia Аллегри.

Напомним, в прошлом туре серии А Кришито не реализовал пенальти на 95-й минуте встречи с «Сампдорией» (0:1). Игра состоялась 30 апреля.