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Бернардески прекратил сотрудничество с Райолой и подписал контракт с Пасторелло

11:34
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прекратил сотрудничество с агентом Мино Райолой и подписал соглашение с Федерико Пасторелло.

«Это должно было произойти раньше, но иногда требуется больше времени, чтобы произошло что-то хорошее!» — написал Пасторелло в Instagram. - Я с гордостью сообщаю, что Федерико Бернардески подписал контракт с P&P Sport Management! Добро пожаловать в семью».

Отметим, что Пасторелло также сотрудничает с полузащитником «Ювентуса» Артуром, который также отказался услуг Райолы.

В нынешнем сезоне 27-летний Бернардески провел 12 матчей за туринскую команду и отдал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWYhWwMMBU0

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