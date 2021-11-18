Бернардески прекратил сотрудничество с Райолой и подписал контракт с Пасторелло

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прекратил сотрудничество с агентом Мино Райолой и подписал соглашение с Федерико Пасторелло.

«Это должно было произойти раньше, но иногда требуется больше времени, чтобы произошло что-то хорошее!» — написал Пасторелло в Instagram. - Я с гордостью сообщаю, что Федерико Бернардески подписал контракт с P&P Sport Management! Добро пожаловать в семью».

Отметим, что Пасторелло также сотрудничает с полузащитником «Ювентуса» Артуром, который также отказался услуг Райолы.

В нынешнем сезоне 27-летний Бернардески провел 12 матчей за туринскую команду и отдал две результативные передачи.