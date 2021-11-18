Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом» до 2023 года

«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем до 2023 года
11:58
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Теги:

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович готов подписать с итальянским клубом соглашение до 2023 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, новый контракт 40-летнего футболиста с россонери будет рассчитан до лета 2023 года. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

«Милан» также хочет продлить контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэлом Леау и Исмаэлем Беннасером.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей, в которых забил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Врач рассказала о результатах полного отказа от сахара
0