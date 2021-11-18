Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом» до 2023 года

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович готов подписать с итальянским клубом соглашение до 2023 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, новый контракт 40-летнего футболиста с россонери будет рассчитан до лета 2023 года. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

«Милан» также хочет продлить контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэлом Леау и Исмаэлем Беннасером.