Бернардески готов уйти из «Ювентуса» летом

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет туринский клуб по окончании сезона, сообщает La Pepubblica.

Контракт футболиста с «бьянконери» рассчитан до конца нынешней кампании. Стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

Таким образом, по данным источника, 28-летний итальянец покинет «Ювентус» на правах свободного агента.

Ранее появлялась информация, что Бернардески хочет получать более 4 миллионов евро в год (без учета бонусов). «Юве» предлагает трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

В сезоне-2021/22 итальянский футболист провел 24 матча за «Ювентус», на его счету один гол и шесть результативных передач.