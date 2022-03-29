Педро хочет вернуться в Испанию после завершения контракта с «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Педро заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Испанию.

«Мой контракт с «Лацио» рассчитан до 2023 года. Как только он закончится, я подумаю о том, что можно сделать дальше. Думаю, что я способен играть в футбол еще один-два года. В будущем я хотел бы быть ближе к Барселоне, ведь там моя семья», — цитирует испанца Marca.

Напомним, что прошлым летом 34-летний Педро перешел из «Ромы» в «Лацио», где воссоединился со своим бывшим тренером по «Челси» Маурицио Сарри.

В этом сезоне полузащитник забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 29 матчах чемпионата Италии.