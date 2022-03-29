Алексей Миранчук может попасть в состав «Аталанты» на матч с «Наполи»

26-летний полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился от травмы ноги и в общей группе готовится к матчу 31-го тура чемпионата Италии с «Наполи». Встреча состоится в Бергамо 3 апреля.

Последний раз россиянин выходил на поле 10 марта в первой игре 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (3:2), а затем пропустил три матча — с «Дженоа» (13 марта, 0:0), ответный с леверкузенцами (17 марта, 1:0) и с «Болоньей» (20 марта, 1:0). Сейчас хавбек должен впервые после перерыва попасть в заявку своей команды.

Алексей Миранчук с 30 августа 2020 года выступает за итальянский клуб «Аталанта». За это время он провел 40 матчей, в которых забил 6 голов.