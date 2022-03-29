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Сегодня, 18:01

Алексей Миранчук может попасть в состав «Аталанты» на матч с «Наполи»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта».

26-летний полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился от травмы ноги и в общей группе готовится к матчу 31-го тура чемпионата Италии с «Наполи». Встреча состоится в Бергамо 3 апреля.

Последний раз россиянин выходил на поле 10 марта в первой игре 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (3:2), а затем пропустил три матча — с «Дженоа» (13 марта, 0:0), ответный с леверкузенцами (17 марта, 1:0) и с «Болоньей» (20 марта, 1:0). Сейчас хавбек должен впервые после перерыва попасть в заявку своей команды.

Алексей Миранчук с 30 августа 2020 года выступает за итальянский клуб «Аталанта». За это время он провел 40 матчей, в которых забил 6 голов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
3.04 00:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 00:00
Верона – Дженоа
 - : -
3.04 00:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
3.04 00:00
Милан – Болонья
 - : -
3.04 00:00
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 00:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 00:00
Специя – Венеция
 - : -
3.04 00:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 00:00
Фиорентина – Эмполи
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 21
Джованни Симеоне

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Доменико Берарди

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 7
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Николо Дзаньоло

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