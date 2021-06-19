«Ливерпуль» интересуется форвардом «Сассуоло» Доменико Берарди

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Daily Express.

По информации источника, мерсисайдцы впечатлены игрой 26-летнего итальянца на Евро-2020. Сообщается, что трансфер может обойтись английскому клубу в 43 миллиона фунтов.

В сезоне-2020/21 Берарди провел 30 матчей за «Сассуоло», на его счету 17 голов и 8 результативных передач. На Евро-2020 форвард провел две встречи и отдал 2 голевых паса. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.