Берарди доволен результатами «Сассуоло» в серии А

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди поделился мнением о победе своей команды над «Венецией» (4:1) в 28-м туре серии А.

«Я все лучше узнаю свои возможности. Если у меня все хорошо, я должен благодарить команду. У меня отличный сезон, нужно продолжать в том же духе. Впереди ответственный момент сезона. И этот успех дает нам еще больше понимания», — цитирует Берарди DAZN.