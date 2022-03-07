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Сегодня, 07:06

Берарди доволен результатами «Сассуоло» в серии А

Виктория Кравченко

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди поделился мнением о победе своей команды над «Венецией» (4:1) в 28-м туре серии А.

«Я все лучше узнаю свои возможности. Если у меня все хорошо, я должен благодарить команду. У меня отличный сезон, нужно продолжать в том же духе. Впереди ответственный момент сезона. И этот успех дает нам еще больше понимания», — цитирует Берарди DAZN.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за клуб 25 матчей в серии А , забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

ФК Сассуоло
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 1 : 0
6.03 22:45
Наполи – Милан
 0 : 1
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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