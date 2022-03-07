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Сегодня, 07:14

Пиоли поделился мнением об игре Жиру в матче «Милана» с «Наполи»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победном голе нападающего Оливье Жиру в матче серии А с «Наполи» (1:0).

«Летом мы хотели подписать игроков, которые умеют побеждать и знают, как нужно работать, чтобы достигать целей. Во время видео-звонка с Жиру во время переговоров мы сразу поняли, с кем имеем дело. У нас все еще очень молодая команда, и когда есть игрок с таким опытом, это реально помогает», — цитирует Пиоли Football Italia.

Француз перешел в «Милан» из «Челси» в июле 2021 года. В этом сезоне он провел 19 матчей в серии А, забив 9 голов и сделав 2 ассиста.

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2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
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 Торино 27 9 7 11 33-28 34
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 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
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 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
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 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
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Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 1 : 0
6.03 22:45
Наполи – Милан
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Чиро Иммобиле

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 20
Душан Влахович

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Верона

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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