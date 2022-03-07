Пиоли поделился мнением об игре Жиру в матче «Милана» с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победном голе нападающего Оливье Жиру в матче серии А с «Наполи» (1:0).

«Летом мы хотели подписать игроков, которые умеют побеждать и знают, как нужно работать, чтобы достигать целей. Во время видео-звонка с Жиру во время переговоров мы сразу поняли, с кем имеем дело. У нас все еще очень молодая команда, и когда есть игрок с таким опытом, это реально помогает», — цитирует Пиоли Football Italia.

Француз перешел в «Милан» из «Челси» в июле 2021 года. В этом сезоне он провел 19 матчей в серии А, забив 9 голов и сделав 2 ассиста.