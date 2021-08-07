Белотти пока отказывается продлевать контракт с «Торино»
7 августа 2021, 23:53
Нападающий «Торино» Андреа Белотти пока ставит подпись под новым контрактом с клубом, сообщает журналист Альфредо Педула.
Туринский клуб предложил форварду новый четырехлетний контракт с зарплатой в 3,3 миллиона евро за сезон.
Ранее появилась информация, что «Зенит» интересуется нападающим «Торино». Российский клуб был готов сделать официальное предложение в размере 30 миллионов евро + бонусы. Однако сам футболист не горел желанием переезжать в Россию.
27-летний форвард в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Торино» и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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