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Агент Кулибали провел переговоры с «ПСЖ»

05:34
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По данным источника, агент игрока Фали Рамадани провел переговоры с «ПСЖ», стороны предварительно согласовали контракт.

30-летний Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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