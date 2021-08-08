Агент Кулибали провел переговоры с «ПСЖ»
05:34
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.
По данным источника, агент игрока Фали Рамадани провел переговоры с «ПСЖ», стороны предварительно согласовали контракт.
30-летний Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.
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