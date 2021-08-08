Агент Кулибали провел переговоры с «ПСЖ»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

По данным источника, агент игрока Фали Рамадани провел переговоры с «ПСЖ», стороны предварительно согласовали контракт.

?Info: D'autres RDV ont eu lieu entre le #PSG et Fali Ramadani, repr?sentant de Kalidou Koulibaly ??. Les deux parties ont bien avanc? sur les contours d'un contrat. Des ?changes ont ?galement eu lieu avec #Naples.



Pas d'?volution suppl?mentaire depuis le milieu de la semaine. https://t.co/6U5QP0IQah pic.twitter.com/45PLe5sWok — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 7, 2021

30-летний Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.